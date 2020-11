(Agenzia Vista) Roma, 15 Novembre 2020 Lavori in Piazza Venezia a Roma, Raggi: “Intervento in fase avanzata, concluso in poche settimane” “Continuano i lavori di riqualificazione di Piazza Venezia. Guardate come sta venendo. Pensate, ogni sampietrino viene sigillato con una speciale resina per garantire che l’acqua sia smaltita correttamente e non provochi nel tempo avvallamenti sulla strada. L’intervento di manutenzione straordinaria, che fa parte del nostro “Piano Sampietrini”, è in fase avanzata e sarà concluso in poche settimane”. Così la sindaca di Roma Virginia Raggi sui lavori di manutenzione in Piazza Venezia. / Facebook Virginia Raggi. Durata 00_34 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev