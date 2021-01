(Agenzia Vista) Roma, 27 gennaio 2021 Lezzi (M5S) cade a terra alla domanda se teme che vogliano far fuori Conte “Mai con Renzi? L’ho scritto. E qual è l’alternativa? L’ho scritto. Non teme che vogliano far fuori Conte?”. A questa domanda Barbara Lezzi è caduta in terra, in Piazza San Luigi dei Francesi presso il Senato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev