(Agenzia Vista) Roma, 16 aprile 2021 "Con altri 40 miliardi vogliamo garantire contributi su affitti e bollette e misure di sostegno per le famiglie degli autonomi e le imprese, con il M5s poi vogliamo prorogare il superbonus e lavorare alle riaperture, con scelte ponderate per una ripresa in sicurezza". Così l'esponente del Moviemnto 5 stelle Ettore Licheri in un video. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it