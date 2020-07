(Agenzia Vista) Sorrento, 17 luglio 2020 Logistica, Grimaldi (Alis) stiamo riuscendo a far sentire la nostra voce "La presenza di leader politici e ministri testimonia l'importanza del settore. Questa attenzione a questo comparto non sia stata mai importante. Una prima vittoria penso che la possiamo portare a casa, ci stiamo facendo sentire da tutti. Il popolo del trasporto ha fatto un lavoro straordinario. C'è ancora molto da fare, c'è bisogno di più per questo settore" le parole del Presidente Alis Guido Grimaldi a margine della seconda sessione di Due Giorni di Alis a Sorrento. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev