(Agenzia Vista) Roma, 14 novembre 2020 M5s, Crimi: "A Stati Generali grande partecipazione, focus su fisco, lavoro, scuola e sanità" Il capo politico del M5S, Vito Crimi, inun video su Facebook sugli Stati Generali 5 Stelle: "I documenti realizzati dalle assemblee contengono delle indicazioni... presi questi documenti, li abbiamo messi in fila e abbiamo cercato in tutti quei documenti quel filo conduttore, quegli argomenti che ricorrevano come temi anche se con sfumature diverse. Ricorrono temi come la legalità, il fisco, l'impresa, il lavoro, l'ambiente. Alla luce di questa analisi sono stati individuati quei 4 temi più ricorrenti, che trasmettevano la preoccupazione di chi li rappresentava: fisco più equo, il lavoro, la scuola e la sanità". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev