(Agenzia Vista) Torino, 17 giugno 2020 Maturità 2020, gli studenti: “Esame con più difficoltà per la didattica a distanza” Primo giorno di esame di Stato per gli alunni di Torino. Le misure di sicurezza sono le stesse su tutto il territorio nazionale: “Prima di poter sostenere l’esame abbiamo dovuto indossare la mascherina e igienizzare le mani” - le parole di due studentesse del Liceo Statale Regina Margherita di Torino. Le studentesse aggiungono inoltre: “L’esame è molto più complesso perché non abbiamo potuto avere un confronto diretto con i professori”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev