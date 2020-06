(Agenzia Vista) Roma, 16 giugno 2020 Maturità, suona 'Notte prima degli esami' dai tetti sopra piazza Navona a Roma, applausi dalla folla Jacopo Mastrangelo, il ragazzo chitarrista conosciuto per i suoi video durante il lockdown mentre suonava dal terrazzo sopra piazza Navona a Roma, è tornato a esibirsi in occasione dei prossimi esami di maturità suonando 'Notte prima degli esami' di Antonello Venditti. La folla che si è raccolta per ascoltarlo gli ha dedicato un lungo applauso al termine dell'esibizione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev