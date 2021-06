(Agenzia Vista) Roma, 3 giugno 2021 “Un lungo e franco colloquio con Mario Draghi in cui FdI ha portato le sue priorità. Affrontata la questione della limitazione delle libertà personali, non può esserci un Governo che non si assume la responsabilità delle scelte fatte” lo ha detto la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni al termine dell’incontro con Mario Draghi a Palazzo Chigi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev