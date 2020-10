(Agenzia Vista) Roma, 28 ottobre Meloni: “Su manifestazioni troppe attenzioni ai violenti funzionali al regime” “Vogliamo che le troppe categorie massacrate dai Dpcm abbiano voce. Non bisogna derubricare le tante manifestazioni in tutta Italia guardando solo ai violenti, funzionali al regime. Non ignoriamo le persone per bene e disperate che scendono in piazza per chiedere aiuto” queste le parole della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni al presidio organizzato in Piazza Capranica a Roma. 01_40 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev