Merkel a Bruxelles presenta le priorità presidenza tedesca Ue

Bruxelles, 8 lug. (askanews) - Come suo primo viaggio post-Covid all'estero, la cancelliera Angela Merkel ha scelto Bruxelles, dove ha presentato il programma del semestre di presidenza di turno tedesca dell'Ue ai deputati del Parlamento europeo. Nelle immagini viene accompagnata dal presidente del Parlamento europeo David Sassoli, mentre indossa la mascherina.Merkel ha firmato il libro d'oro del Parlamento europeo prima di riunirsi per un colloquio con Sassoli. Poi in conferenza stampa congiunta ha annunciato:"Sono felice che il mio primo viaggio all'estero dopo lo scoppio della pandemia sia a Bruxelles dove oggi posso presentare le priorità della presidenza tedesca"."Dobbiamo ovviamente metterci d'accordo sugli strumenti per l'affidabilità del quadro finanziario pluriennale, ma anche per il fondo di ricostruzione perché siamo davanti a una situazione di crisi economica senza precedenti, ci sono preoccupazioni per il lavoro, e bisogna trovare una buona risposta", ha aggiunto.Nell'emiciclo, la presidente della commissione Europea, la tedesca Ursula Von der Leyen, ha chiesto massima solidarietà all'Europa per uscire rafforzati da questa crisi e questa pandemia che ha fatto 100.000 morti nel continente:"E dobbiamo trarre una lezione da questo. Questa volta, lo dovremo fare insieme. Se lo facciamo nel modo giusto, potremo anche uscire più forti da questa crisi grazie a un obiettivo comune europeo e grazie al piano NextGenerationEu", ha affermato riferendosi al fondo per la ripresa dell'Unione europea.