(Agenzia Vista) Davos, 26 gennaio 2021 Merkel a Davos: "È l'ora del multilateralismo ma con standard comuni" "La pandemia ha dimostrato in modo molto chiaro a tutti che discutere e dibattere è importante ma ha dimostrato in modo molto chiaro anche che ora è tempo di agire tutti insieme, attenendoci agli stessi principi, discussi e condivisi, ma che dobbiamo fare qualcosa per affrontare le nostre debolezze e superarle". A dichiararlo è stata la cancelliera tedesca Angela Merkel intervenendo al World Economic Forum. World Economic Forum Video Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev