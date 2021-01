Merkel: altre 8-10 settimane di lockdown, in Baviera obbligo ffp2

Roma, 12 gen. (askanews) - La cancelliera tedesca Angela Merkel è decisamente molto preoccupata per la pandemia di coronavirus nel suo Paese, aggravata dalla variante britannica del Covid-19, e si è detta convinta della necessità di prolungare le "misure dure" per contenere i contagi."Se non riusciremo a fermare questo virus britannico, avremoun'incidenza di 10 volte superiore entro Pasqua", ha avvertito Merkel durante una riunione del suo gruppo parlamentare Cdu, scrive la Bild Zeitung."Abbiamo ancora bisogno di 8-10 settimanedi misure dure!" ha precisato Merkel, facendo intendere che le severe misure restrittive introdotte a metà dicembre e prolungate fino al 31 gennaio verranno ulteriormente estese.Intanto il governatore della Baviera, Markus Soeder, ha annunciato l'obbligo da lunedì 18 gennaio di indossare la mascherina ffp2 sui mezzi pubblici e nei negozi del Land. "La ffp2 protegge non solo gli altri, ma anche chi la indossa - ha scritto su Facebook - vogliamo così rafforzare maggiormente la sicurezza".