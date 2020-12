(Agenzia Vista) Roma, 02 dicembre 2020 Mes, Bonelli (Verdi): "Inaccettabile disputa ideologica in maggioranza, 37 miliardi per Ssn" "Nel Mes 37 miliardi da utilizzare per sanità pubblica, è inaccettabile la disputa ideologica in maggioranza". Lo ha dichiarato l'esponente dei Verdi Angelo Bonelli. 00_16 Fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev