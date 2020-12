Mes, Brunetta in Aula In dissenso da FI: "Non voterò contro riforma"

(Agenzia Vista) Roma, 09 dicembre 2020 "Grazie al nuovo Mes, che ha tutti i difetti di questo mondo, con il suo salva banche si metterà fine alla tragica passeggiata a Deauville, al tragico di Merkel e Sarkozy. Per questa ragione non voterò contro, voterò in dissenso dal mio partito". L'intervento del deputato di Forza Italia, Renato Brunetta, in Aula alla Camera dei deputati in risposta all'informativa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sul Consiglio Ue del 10 e 11 dicembre. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev