(Agenzia Vista) Roma, 24 luglio 2020 Metro C, Raggi: "'Talpe' hanno ripreso a scavare verso Piazza Venezia" "Le “talpe” della metro C hanno ripreso a scavare, dai Fori Imperiali in direzione piazza Venezia. Andiamo avanti con una grande opera che la città attende da decenni e che consentirà di migliorare qualità e offerta del trasporto pubblico, collegando la periferia al cuore della città. Lo abbiamo ribadito anche oggi nella visita fatta al cantiere della metro C insieme all’assessore alla Città in Movimento Pietro Calabrese, al presidente della commissione Mobilità Enrico Stefàno e ai vertici di Roma Metropolitane e Metro C. Grazie ai fondi ottenuti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e stanziati nell’ultima nostra variazione di Bilancio, circa 10 milioni di euro, proseguiamo con la costruzione dei tunnel verso piazza Venezia." Così la sindaca di Roma, Virginia Raggi su Facebook. / Facebook Virginia Raggi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev