(Agenzia Vista) Toscana, 24 luglio 2020 Migranti, Salvini: "Sbarchi triplicati e arrivano infetti" "Noi avevamo azzerato gli sbarchi, nella vita contano i numeri. Gli sbarchi quest'anno sono triplicati rispetto all'anno scorso e in più ci arrivano infetti. Se il sindaco di Lampedusa ama i turisti che siamo costretti a pagare e non i turisti che pagano, è un poveretto". Lo ha detto Matteo Salvini, a Calenzano (Firenze) per un incontro elettorale. Facebook Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev