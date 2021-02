(Agenzia Vista) Roma, 18 febbraio 2021 Molinari (Lega) in Aula: "Non pretendiamo la proroga di Quota 100" "Questo è il trionfo della buona politica, come capacità di mettere da parte i veti, il fallimento è stato quello dell'antipolitica, di chi pensa di essere portatore di una verità assoluta, è quella idea che ha fallito, quella idea di politica". Questo un passaggio dell'intervento del capogruppo della Lega alla Camera dei deputati, Riccardo Molinari, durante le sue dichiarazioni di voto in Aula. / Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev