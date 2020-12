(Agenzia Vista) Roma, 15 dicembre Morrone (Lega): “25mila giovani avvocati praticanti abbandonati dal Governo” “Siamo qui a rappresentare i 25mila giovani avvocati praticanti che non hanno nemmeno la certezza di sapere quando sarà il loro esame di Stato. Bonafede ha detto che sarà in primavera. Noi chiediamo certezze compatibilmente con il periodo che stiamo vivendo. Non si possono abbandonare i giovani alle loro speranze” sono le parole del deputato leghista Jacopo Morrone alla manifestazione organizzata da Lega giovani con i praticanti avvocati sotto al Ministero della Giustizia. Durata: 02_22 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it