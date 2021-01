(Agenzia Vista) Roma, 19 Gennaio 2021 Nencini (Psi): “Non servono 161 voti per fiducia, ma governi con meno hanno destino segnato” “Governare l’incognito è un carico che in Italia non ha mai portato nessuno dal 1944 ed è un motivo per fare una mano pretendendo solo la chiarezza di una strategia. Gli italiani desiderano che si gettino le basi per una ripartenza economica in un mondo in cui la politica prevalga sulle multinazionali e vogliono la certezza che avvenga con un binomio: presidenza della repubblica e presidenza del consiglio dei ministri. Inutile girarci intorno, è evidente che oggi non servono 161 voti per la fiducia. È vero, ci sono stati decina di governo senza maggioranza assoluta. Tutti governi con la sorte segnata o ponte verso soluzioni che si andavano delineando”. Così il senatore Riccardo Nencini nel suo intervento in Senato. / Senato webtv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev