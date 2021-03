Roma, 5 mar. (askanews) - Una lunga e ordinata fila di neworkesi infreddoliti che per tuttala notte hanno atteso davanti allo Yankee Stadium trasformato in un grande centro vaccinale: obiettivo, ricevere la prima e unica dose del nuovo siero approvato negli Usa, quello di Johnson&Johnson. La distribuzione straordinaria è stata organizzata nel tempiodel baseball di New York per i soli residenti del Bronx, il quartiere più colpito dalla pandemia di Covid-19.