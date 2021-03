No calendarizzazione cashback, Rauti (FdI): "Per Governo è ancora tempo di lotterie e bonus"

(Agenzia Vista) Roma, 09 marzo 2021 "Ancora una volta la maggioranza boccia la richiesta di FdI di discutere la misura del cashback. Per loro è ancora tempo di lotterie e bonus, secondo noi la sospensione del cashback metterebbe a disposizione 5 miliardi per imprese e famiglie, ma evidentemente a questo Governo non interessa sostenere lavoratori e imprese". Lo ha detto il vicepresidente vicario di Fratelli d'Italia al Senato, Isabella Rauti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it