Buenos Aires, 15 lug. (askanews) - I monumenti di Buenos Aires sono illuminati con i colori dell'arcobaleno per celebrare il decimo anniversario dall'approvazione della legge sulle nozze gay dal Congresso nazionale.Tra i luoghi scelti - come si vede in queste immagini - la sede del Parlamento (Congreso de la Naciòn), il Puente de la Mujer, opera di Calatrava, il centro culturale Usina del Arte cultural e il planetario di Galileo Galilei.