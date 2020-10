(Agenzia Vista) Bruxelles, 22 ottobre 2020 Pac, Procaccini (FdI): No estremismi ideologici, contemperare tutela ambiente ed esigenze produttive “La politica agricola comune è discussa su due livelli, il livello del Consiglio europeo in cui ci sono gli Stati e quello del Parlamento europeo, dove ci sono gli eurodeputati che stanno cercando di contemperare quelle che sono anche legittime esigenze di tutela dell’ambiente e del patrimonio naturale insieme con le esigenze produttive di uno dei più importanti comparti economici italiani ed europei, l’agricoltura.” Così l’eurodeputato di Fratelli d’Italia, Nicola Procaccini, intervistato a margine della sessione plenaria del Parlamento europeo a Bruxelles. “Non crediamo che non ci sia bisogno di estremismi ideologici ma che si debba piuttosto cercare di contemperare due esigenze legittime in entrambi case ma senza che nessuna prevarichi sull’altra”, ha concluso l’europarlamentare. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev