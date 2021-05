Papa: "No a modelli miopi di crescita"

(Agenzia Vista) Roma, 14 maggio 2021 "Si parla spesso di sostenibilità, ma occorre parlare anche di sostenibilità generazionale. Durante le fasi di ricostruzione non c'è stata ripartenza senza implosione di nascite. Anche oggi ci troviamo di fronte a una ripartenza. Non possiamo seguire modelli miopi di crescita, come se per preparare il domani servisse un frettoloso aggiustamento"; così Papa Francesco agli Stati Generali della Natalità. / Youtube Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev