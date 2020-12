(Agenzia Vista) Roma, 16 dicembre 2020 Pescatori Libia, Di Maio: "Ce la stiamo mettendo tutta" "Il governo italiano ce la sta mettendo tutta per riportare a casa i pescatori di Mazara imprigionati dalle autorità libiche. Non ho dimenticato in questo momento difficile i nostri pescatori in Libia e voglio dire che ce la stiamo mettendo tutta e stiamo continuando a lavorare". Lo ha affermato Luigi Di Maio in una diretta Facebook. 00_24 Facebook Di Maio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev