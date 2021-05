Pignatti Morano (Musei Ferrari): "Turista attratto da eccellenze, dobbiamo metterle in mostra"

(Agenzia Vista) Roma, 22 maggio 2021 “I turisti, soprattutto quelli che risiedono all’estero, sono attratti dalle nostre eccellenze e noi dobbiamo metterle in mostra. Per questo Ferrari, che tra Modena e Maranello conta due musei dedicati agli appassionati del Drake e del Cavallino, aderisce al progetto di rilancio del turismo motoristico promosso da Città dei Motori. L’80% dei visitatori dei nostri musei vengono da noi una volta solo nella vita. E’ fondamentale che quello sia un ricordo unico. Il turista è attratto dalle eccellenze del nostro territorio e noi dobbiamo metterle in mostra. Non solo per i turisti stranieri: dobbiamo incentivare anche il turismo interno". Così Michele Pignatti Morano, direttore Musei Ferrari di Maranello e Modena, alla Conferenza nazionale del turismo motoristico organizzata da Anci. Anci Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev