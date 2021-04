Pnrr, Bonelli (Verdi): "10 Proposte a Draghi per curare l'Italia, serve cambiamento di rotta"

(Agenzia Vista) Roma, 02 aprile 2021 "Presentiamo 10 proposte al Presidente Draghi per curare l'Italia, chiediamo un cambiamento di rotta nei confronti del Pnrr. C'è una cosa che stride fortemente, il Pnrr serve per curare, non per fare la guerra, e sarebbe incomprensibile, oltre che eticamente inaccettabile, che i fondi europei non siano utilizzati per la sanità, l'istruzione, il sociale, il trasporto pubblico e la transizione ecologica per essere invece distratti in spese militari come indicato in una relazione della Camera dei deputati". Così il coordinatore nazionale dei Verdi Angelo Bonelli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev