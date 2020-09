Ponte sullo stretto, Faraone (Iv): "Indispensabile per migliorare la vita dell'intero Paese"

(Agenzia Vista) Reggio Calabria, 07 settembre 2020 “Il problema del ponte è che bisognerebbe smettere di parlarne e bisognerebbe finalmente farlo. E’ indispensabile per migliorare la qualità della vita e dell’economia nel nostro mezzogiorno per l’intero paese, per modificare rotte che nel mediterraneo ci scavalcano. C’è un progetto, si utilizzi quello. Occorrerebbe qualche settimana per renderlo operativo. Niente fantasie o operazioni per edulcorare il ponte con piste ciclabili o robe ridicole di questo genere ma semplicemente, realizzare l’infrastruttura. Il ponte è l’occasione che ci vuole. Poi possiamo fare le opere di detassazione per le imprese che investono al sud, i piani di sviluppo per le Zes ma l’infrastruttura primaria che poi migliorerà tutte le infrastrutture secondarie è il Ponte. Le altre opere come le strade provinciali o le autostrade, se ci sarà un’infrastruttura principale che genererà uno sviluppo complessivo miglioreranno certamente.” Così Davide Faraone, Presidente a palazzo Madama del gruppo di Italia Viva, seconda giornata del convegno a Reggio Calabria, sul Ponte sullo Stretto. agenziavista.it