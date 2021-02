(Agenzia Vista) Roma, 10 febbraio 2021 Privatizzazione Mps, Urso (FdI): "Ci espone a rischi di scalata da parte della finanza straniera" "La ricapitalizzazione di Mps è costata 5,4 miliardi di euro e la prospettiva è quella di una nuova ricapitalizzazione per 10 miliardi di euro. E' un'ipotesi a cui noi ci opponiamo, siamo per la privatizzazione della banca ma vogliamo che sia rinviata fino a quando non vi saranno condizioni di mercato migliori e dopo che Mps avrà iniziato la sua opera di risanamento. Oggi come oggi una privatizzazione ci espone a rischi di manovre ostili di scalata da parte della finanza straniera, in particolare quella francese, e non vogliamo nemmeno sottoscrivere l'altra ipotesi caldeggiata dal M5S che auspica la trasformazione di Mps in banca pubblica. La situazione cui ci troviamo di fronte oggi è frutto delle operazioni della 'ditta' Padoan, D'Alema Fassino, con Padoan che è diventato presidente di Unicredit". Lo ha detto il senatore di FdI Adolfo Urso in una dichiarazione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev