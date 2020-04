Putin: "Con il coronavirus siamo diventati tutti virologi"

Milano, 7 apr. (askanews) - Se non il senso dell'umorismo, in unperiodo come questo, cosa potrebbe salvarci? Il presidente russoVladimir Putin, mentre ammette che il suo Paese non è ancoraarrivato al picco dell'epidemia da coronavirus, cerca disdrammatizzare, paragonando la situazione all'effetto "siamotutti allenatori di calcio"."Lascio la parola ai colleghi virologi, in questo periodo siamodiventati tutti virologi. Un Paese intero di virologi siamo". Perpoi sottolineare che il parere degli esperti, quelli veri èestremamente importante: "Studiamo attentamente le esperienzedegli altri Paesi. Sia quelle positive che quelle negative".Poco prima Putin, che vediamo in queste immagini diffuse dalCremlino, aveva mandato come altri leader mondiali un telegramma di auguri a Boris Johnson, il premier britannico in terapia intensiva. Sempre secondo lo stile di giornata."Sono certo che la Sua energia, ottimismo e senso dell'umorismo aiuteranno a vincere questa malattia", ha scritto il leader. Insomma se non una risata a seppellire il Covid 19, cos'altro?