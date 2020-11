(Agenzia Vista) Roma, 11 novembre 2020 Rai, Gualtieri: "Ricavi in flessione soprattutto per meno ricavi pubblicità" Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in audizione in commissione di Vigilanza Rai: "Nel primo semestre 2020 i ricavi della Rai si sono attestati su 1.254 milioni, con una flessione del 9% in un anno per decremento degli introiti sia da canone che da pubblicità. In generale si osserva un andamento in flessione dei ricavi complessivi indotto soprattutto dalla flessione dei ricavi pubblicitari". / Camera web Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev