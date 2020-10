Raro diamante da 102 carati venduto a un'asta online a Hong Kong

Roma, 5 ott. (askanews) - Un diamante bianco di 102 carati, estremamente raro e senza difetti, è stato venduto a un'asta online, a causa dell'emergenza coronavirus, a Hong Kong per 15,7 milioni di dollari.La casa d'aste Sotheby's lo ha descritto come "impeccabile"; il diamante di 102,39 carati per la precisione è andato a un offerente telefonico rimasto anonimo."L'acquirente di questo diamante ha fatto un affare", ha detto Tobias Kormind, amministratore delegato della gioielleria online 77 Diamonds. "In un periodo di incertezza economica gli investitori esperti stanno facendo una corsa ad acquistare beni di rifugio alternativi come diamanti, proprietà e oro".Per la prima volta la pietra è stata venduta senza un prezzo di riserva, è andata cioè al miglior offerente senza aver bisogno di raggiungere una soglia minima; è la prima volta nella storia delle aste che un diamante di questo calibro viene venduto in questo modo.