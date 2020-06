"Re-open EU", la Ue lancia una app per viaggiare in sicurezza

Bruxelles , 15 giu. (askanews) - Con il ritorno alla libera circolazione, la Commissione europealancia la app "Re-open EU", per pianificare i viaggi in tutti iPaesi dell'Ue, in tutte le lingue dell'Unione.L'applicazione centralizzerà tutte le informazioni fornite dagliStati membri sulla loro situazione post-lockdown, aggiornandolecostantemente: dalle frontiere aperte, alle restrizioni diviaggio, agli obblighi da rispettare (come la quarantena) per chisi reca in un altro paese. Regole che spesso cambiano per ognirealtà e che vanno tenute ben presente, soprattutto in vistadelle vacanze.Si potranno conoscere anche le misure di sanità pubblica dei varipaesi, come l'obbligo delle mascherine, le norme sui trasportipubblici, l'apertura di musei e chiese, le regole per leriunioni, il numero massimo di persone che si possono incontrare,le regole per ristoranti, bar e stabilimenti balneariquest'estate.Uno strumento utile per pianificare i viaggi e muoversi insicurezza.