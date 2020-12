(Agenzia Vista) Roma, 30 dicembre 2020 Recovery, Bonelli (Verdi): “Lo scontro politico di Renzi non interessa a nessuno” “L’Italia ha bisogno di sapere come verranno utilizzati i 209 miliardi di euro dell’Europa. Perderli sarebbe una tragedia. Lo scontro politico avviato da Renzi non interessa a nessuno: dobbiamo investire in sanità, trasporto pubblico, green economy per dare lavoro a partire dai giovani”. Così Angelo Bonelli (Verdi) in una dichiarazione. 00_17 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev