(Agenzia Vista) Roma, 15 dicembre 2020 Recovery, Fico: "Serve strategia complessiva che abbracci tutti livelli istituzionali" "Credo sia molto importante fare il punto sullo stato e le prospettive di attuazione dell'Agenda 2030 alla vigilia di importantissime decisioni che Parlamento e governo si apprestano ad assumere per disegnare il percorso di sviluppo nei prossimi anni. Mi riferisco anzitutto alla definizione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza: strumento determinante per fare fronte alle conseguenze della pandemia e per consentire la transizione verso un modello sostenibile". Queste le parole del presidente della Camera, Roberto Fico, nel suo video messaggio per la presentazione del Rapporto ASviS su territori e sviluppo sostenibile. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev