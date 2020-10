(Agenzia Vista) Roma, 13 ottobre 2020 Recovery Fund, Ok camera a risoluzione maggioranza su linee programmatiche Via libera della Camera alla risoluzione di maggioranza sulle linee programmatiche del Recovery Fund. I voti a favore sono 276, i contrari 3 e 219 astenuti. Il centrodestra si è astenuto, scegliendo di non votare contro. Camera webtv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev