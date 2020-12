(Agenzia Vista) Roma, 1 dicembre Recovery Fund, Salvini: “Ho detto a Mattarella che è vergognoso che Conte non coinvolga italiani” “Non se ne può più. L’ho detto anche al presidente della Repubblica ieri. Ritengo vergognoso che sul Recovery Fund il Governo non coinvolga gli italiani, le imprese, le associazioni e si inventi l’ennesima task force. Sono soldi pubblici e non possono decidere come spenderli solo Conte, Casalino e qualche loro amico” sono le parole di Matteo Salvini a margine della visita al Parco Archeologico di Centocelle a Roma. Durata: 00_59 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev