(Agenzia Vista) Roma, 09 febbraio 2021 Recovery, Salvini: "Decideremo con europarlamentari. Guardo a sostanza non a cambio di gruppi in Ue" "Sentirò i miei europarlamentari alle 18:30 e la decisione" sul Recovery la prenderemo insieme. Noi siamo in Ue saldamente e convintamente per cambiare alcune regole europee che lo stesso Draghi ha riconosciuto non più adatte al nostro tempo. Non siamo in Ue per cambiare gruppi, guardiamo alla sostanza". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, al termine delle consultazioni con il premier incaricato Mario Draghi. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev