(Agenzia Vista) Sardegna, 20 settembre 2020 Recuperata dai sommozzatori rete da pesca pericolosa per l'ambiente marino a Sassari I vigili del fuoco hanno recuperato una rete da pesca impigliata sul fondale marino nel golfo di Sassari in Sardegna. I Vigili del Fuoco: "Un rischio per la sopravvivenza della flora e della fauna marina". Ecco le immagini delle operazioni di recupero sott’acqua. Twitter Vigili del Fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev