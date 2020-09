(Agenzia Vista) Napoli, 17 settembre 2020 Referendum, Di Maio: “A votare non sono solo i parenti di alcuni parlamentari” “A votare no sono solo i parenti di alcuni parlamentari” queste le parole di Luigi Di Maio durante il suo intervento dal palco di Napoli per la giornata conclusiva della campagna elettorale del M5S per il referendum e per le elezioni regionali. Facebook Di Maio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev