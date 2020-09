Referendum, Zingaretti soddisfatto: ora avanti con le riforme

Roma, 21 set. (askanews) - Il segretario del Pd Nicola Zingaretti è "soddisfatto" del risultato del referendum. Secondo il segretario, con il voto viene "confermata la validità della scelta del Pd".Adesso, per Zingaretti bisogna andare "avanti con le riforme". "Rappresenteremo - assicura il leader Dem - anche molte delle preoccupazioni di chi ha votato no, reputando insoddisfacente solo il taglio dei parlamentari".Referendum e regionali premiano la "linea politica" del Pd, ha detto Zingaretti, parlando nella sede del partito. "Si conferma che la linea politica Pd, governare bene e unire le forze, è l'unica utile a vincere le elezioni". Se l'alleanza di governo si fosse presentata unita ovunque "avremmo vinto in quasi tutte le regioni". "Voglio dire - ha aggiunto - che dai dati emerge che se ci avessero dato retta di più i nostri alleati l'alleanza di governo probabilmente avrebbe vinto quasi tutte le regioni italiane".