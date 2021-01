(Agenzia Vista) Roma, 13 gennaio 2021 Renzi: "Crisi in pandemia? Democrazia è sempre o non è" "Come si fa ad aprire una crisi durante la pandemia? La democrazia o è sempre o non è". Queste le parole del leader di Italia viva, Matteo Renzi, in conferenza stampa alla Camera dei deputati insieme a Teresa Bellanova, Elena Bonetti e Ivan Scalfarotto per annunciare le dimissioni delle due ministre e del sottosegretario. / Facebook Matteo Renzi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev