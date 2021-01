(Agenzia Vista) Roma, 13 gennaio 2021 Renzi: "Non consentiremo a nessuno pieni poteri" !Qualcuno che ora ci fa la morale era per andare alle elezioni allora. I pieni poteri a Matteo Salvini non li abbiamo voluti dare. Non consentiremo a nessuno di avere i pieni poteri a nessuno". Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, in conferenza stampa alla Camera. 01_13 Italia viva Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev