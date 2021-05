Riaperture, Salvini: “Vittoria degli italiani, abbiamo accompagnato strategia del rischio calcolato”

(Agenzia Vista) Roma, 27 maggio 2021 “Le riaperture sono una vittoria del buonsenso e soprattutto degli italiani che hanno rispettato le regole e che ora hanno riconquistato il diritto al lavoro. Il fatto che la richiesta di tutte le Regioni che laddove ci sia zona bianca non ci sia il coprifuoco e che ci siano regole di maggior buonsenso non è una vittoria di Salvini ma noi abbiamo accompagnato la strategia del rischio calcolato del Presidente Draghi.” Queste le parole del Leader della Lega, Matteo Salvini, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev