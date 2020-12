(Agenzia Vista) Roma, 9 dicembre 2020 Riforma Mes, Perilli (M5S): “Non darei per scontato che al Senato ci saranno dissidenti” “Non darei per scontato che al Senato ci saranno dissidenti. Magari voteranno compatti, ora non sto pensando a questo”. Così il capogruppo del M5S al Senato Gianluca Perilli fuori da Palazzo Madama in una dichiarazione del voto in aula sulla riforma sul Mes. Durata: 00_20 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev