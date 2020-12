(Agenzia Vista) Roma, 9 dicembre 2020 Riforma Mes, Salvini: “Se Conte vuole domani ci confrontiamo a Palazzo Chigi” “Se Conte vuole domani ci confrontiamo sui temi concreti, non sulle poltrone, a Palazzo Chigi. Se uno non vuole, parliamo in Parlamento”. Così Matteo Salvini fuori dal Senato in una dichiarazione del voto in aula sulla riforma sul Mes. Durata: 00_31 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev