"In Veneto sperimentiamo unico test per covid e altri virus". Lo ha detto il dottor Roberto Rigoli, primario di microbiologia a Treviso, ospite della conferenza stampa del Governatore del Veneto Luca Zaia.