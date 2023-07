Politica

Mercoledì, 19 luglio 2023 Salario minimo, la stoccata di Calenda: "Non siamo in Urss? Imbecillità" Il leader di Azione contro Tajani: "Il salario minimo c'è in tutti i Paesi del G7. Gli Stati Uniti, la Germania e la Francia sarebbero sovietici?" di redazione politica