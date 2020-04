Milano, 11 apr. (askanews) - Matteo Salvini su Facebook replica duramente al premier Conte con un video intitolato In 1 minuto la verità sul MES (verificabile con una semplice ricerca su Internet)."Il mes è stato approvo nel 2012 dal Governo Monti, la lega era contraria. Usare la tivù di Stato per dire falsità e fare un comizio contro Salvini e contro le opposizioni è roba da regime, roba da Unione Sovietica". Poi il leader della Lega ha fatto un elenco delle cose non fatte dal governo.