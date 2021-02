(Agenzia Vista) Roma, 23 febbraio Salvini: “Cts vuole piscine e palestre chiuse? Io dico di tornare a vivere in sicurezza” “Il Cts ha consigliato a Draghi di tenere ancora chiuse piscine e palestre? La salute viene prima di tutto però se ci sono zone fuori da rischio perché non tornare a vivere? In strutture controllate e distanziate io dico: perché no?” sono le parole del leader della Lega Matteo Salvini a margine dell’inaugurazione del negozio La esse di Esselunga a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev